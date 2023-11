Biedronka z szaloną promocją. Każdy dostanie coś za darmo

W ramach oferty przedświątecznej od 16 listopada w sklepach sieci Biedronka pojawiły się peryferia komputerowe dla graczy. W dodatku tym razem chodzi o sprzęt nowej marki, Liocat, i to z marszu w dość niecodziennej promocji.

Zacznijmy od tego, czym jest Liocat i skąd się wywodzi. Jest to marka należąca do wrocławskiej spółki FF, która jako Fonny Funny prowadzi na zasadach franczyzy sieć punktów z telefonami i elektroniką. Konkretniej, chodzi o popularne wyspy, które znajdziemy zazwyczaj na środku alejek w centrach handlowych.

Ale od 2019 roku FF rozwija jeszcze jedną gałąź biznesu – import peryferiów komputerowych dla graczy. Gadżety, wcześniej dostępne m.in. w Neonet oraz Neo24, teraz trafiają do Biedronki.

Jak przystało na produkty marki Liocat, sprzęt należy do najniższej kategorii cenowej. W dyskoncie kupimy: trzy modele myszek i stojak na słuchawki, po 39,99 zł, a także klawiaturę membranową i słuchawki w cenie 49,99 zł. Przy czym ciekawsza niż same produkty będzie pewnie związana z nimi promocja.

Rejestrując produkty na wskazanej stronie, konsumenci otrzymają nie 2-, lecz 3-letnią gwarancję. Co jednak najciekawsze, to inny bonus, a mianowicie obietnica przekazania każdemu kupującemu losowo wybranego kodu na grę w Steam. Ponoć w puli są tysiąca tytułów, w tym takie hity jak Cyberpunk 2077, GTA V czy Forza Horizon 5.

Wszystko, co należy zrobić, to kupić jeden z produktów Liocat, po czym zarejestrować paragon na wskazanej stronie. I zdążyć z tym wszystkim do 31 grudnia, bo wtedy też kampania dobiegnie końca.

Co do daty startu zaś, niniejsza oferta dostępna jest od 16 listopada. Na marginesie: Biedronka i organizator promocji, firma mPTech, najwyraźniej bardzo się spieszyli, gdyż strona konkursowa wydaje się nieukończona. Przynajmniej w chwili, gdy piszę te słowa.

