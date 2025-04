Biedronka kusi promocją. Taki sprzęt powinien być w każdym domu

W ramach cotygodniowej promocji Flash Deal w Biedronce dostaniemy bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame Mova K10 za 699 złotych. Cena regularna urządzenia to 999 złotych. Cena obowiązuje w dniach od 9 do 15 kwietnia 2025 roku, lub do wyczerpania zapasów. Szacowany czas dostawy kurierem ze sklepu internetowego to 1-3 dni.

Sprzątanie na sucho i mokro

Chyba największą zaletą odkurzacza jest to, że został on wyposażony w cenną funkcję mopowania. Kto raz skorzystał, ten wie, że to wynosi cały proces sprzątania na całkowicie inny poziom.

Dreame Mova jest wyposażony w akumulator 7 x 2400 mAh pozwala czyścić podłogi na 1 cyklu ładowania, aż do 30 minut. Zbiornik czystej wody, które ma urządzenie, posiada pojemność 890 ml. A teraz coś co zadowoli nawet najbardziej zagorzałych perfekcjonistów - szczotka odkurzacza dokładnie usuwa zabrudzenia nawet wzdłuż listew, z narożników i z innych trudno dostępnych miejsc. Jeśli mamy do czynienia z naprawdę uporczywym brudem, warto skorzystać z opcji Turbo, która właśnie do tego służy. Inną opcją, którą warto wymienić jest tryb ssania, który umożliwia czyszczenie bez płynów.