iiyama pozwala na tanie granie. Ich nowy monitor robi wrażenie

Marzy Ci się białe stanowisko komputerowe? Szukasz monitora do gier sieciowych? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma problemu, na pomoc przychodzi iiyama.

Do grania w gry wideo wcale nie potrzeba najnowszego i najdroższego sprzętu. Nie da się jednak zaprzeczyć, że odpowiednia myszka, klawiatura, słuchawki czy monitor znacząco wpływają na komfort zabawy. Na szczęście peryferia dla graczy stają się coraz przystępniejsze.

Nowy monitor Japończyków kosztuje tylko 749 złotych

Świetnym tego dowodem jest iiyama. Japoński producent oferuje wyświetlacze z dobrą specyfikacją w niskiej cenie. Tym razem przygotowano coś dla fanów białych stanowisk komputerowych i dynamicznych tytułów.

iiyama G-Master GB2470HSU-W6 to płaski, 24-calowy monitor z 8-bitową matrycą Fast IPS. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli, częstotliwością odświeżania do 180 Hz oraz czasem reakcji (MPRT) 0,2 ms. Typowa jasność sięga do 300 cd/m2, a kontrast statyczny wynosi 1000:1.

Japończycy nie chwalą się odzwierciedleniem kolorów. Mowa jednak o regulowanej podstawie - obrót, pochył, Pivot i zmiana wysokości, wsparciu standardu montażowego VESA 100 oraz wbudowanych głośnikach (2 x 2 W). Nie zabrakło też wsparcia technologii synchronizacji obrazu VESA AdaptiveSync. Panel I/O wyposażono w HUB USB 3.2 Gen 1 oraz po jednym HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 i złączu słuchawkowym.

iiyama G-Master GB2470HSU-W6 trafi do sklepów jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena ustalona została na 749 złotych, a więc jest bardzo przystępnie. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: iiyama

Źródło tekstu: oprac. własne