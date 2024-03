Noctua ma złe wieści. Tego sprzętu już nie zobaczymy

Osoby które planowały w nowym zestawie komputerowym użyć wentylatorów Noctua mogą czuć się zawiedzione. Austriacy zapowiedzieli porzucenie prac.

Noctua to czołowy europejski producent na rynku podzespołów komputerowych, którego nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Austriacy od 2005 roku są liderami w przypadku układów chłodzenia procesora i wentylatorów. Wszystko za sprawą wysokiej wydajności i wzorowej kultury pracy.

Noctua skupia się na nowych wentylatorach 140 mm

Ich sprzęty znane są ze specyficznej, beżowo-brązowej kolorystyki. Jednak po namowach fanów Noctua zaczęła wydawać również czarne warianty kolorystyczne oraz obiecała wypuszczenie w przyszłości białych.

Niestety, ostatnie wpisy na portalu społecznościowym X (daw. Twitter) jasno dają do zrozumienia, że Noctua porzuciła pracę nad białymi wentylatorami (i chłodzeniami). Firma zdecydowała się skupić wszystkie moce przerobowe swoich inżynierów na wentylatorach 140-milimetrowych nowej generacji.

Na chwilę obecną nie ma planów wznowienia prac nad białymi produktami. W przypadku nowych wentylatorów 140-milimetrowych Noctua chce by trafiły one na rynek jeszcze przed końcem trzeciego kwartału 2024. Może być to jednak trudne do wykonania.

A skąd problemy Austriaków z białymi "śmigłami"? Topowe wentylatory nie korzystają z tradycyjnych tworzyw sztucznych, a polimerów ciekłokrystalicznych (LCP). Oferują one lepsze parametry, a tym samym lepszą wydajność i kulturę pracy przy wyższych RPM. Noctua miała jednak podobno problem z uzyskaniem takiej samej specyfikacji jak w dostępnych już modelach, przy zachowaniu jednorodnej i powtarzalnej bieli.

Źródło zdjęć: Noctua

Źródło tekstu: oprac. własne