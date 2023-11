Arctic zapowiada wentylatory o prędkości do 10 000 RPM

Jeśli szukasz szalenie szybkich wentylatorów, które zaoferują Ci najwyższą wydajność i długi czas bezawaryjnej pracy to Arctic ma coś właśnie dla Ciebie.

Firma Arctic to niekwestionowany lider na rynku układów chłodzenia procesora, wentylatorów oraz past termoprzewodzących i termopadów. Zarówno gdy mowa o segmencie konsumenckim, jak i profesjonalnym. Ich rozwiązania są bardzo przystępne cenowo, a przy tym wydajne, ciche i trwałe.

Arctic oferuje aż 6 lat gwarancji na swoje wentylatory

Niemcy poinformowali właśnie, że rozszerzają swoją ofertę wentylatorów do serwerów. Do wydanych w zeszłym roku Arctic S4028 dołączają dwa większe i grubsze modele, czyli Arctic S8038-7K i S8038-10K.

Arctic S8038-7K to jednostka 80-milimetrowa o grubości 38 milimetrów, wyposażona w 4-pinową wtyczkę PWM. Mamy tutaj do czynienia z pięcioma łopatkami oraz podwójnym łożyskiem kulkowym. Całość pracuje z prędkością od 500 do 7000 RPM, przy wydajności do 70 CFM i ciśnieniu do 25 mmH 2 O.

Arctic S8038-10K na pierwszy rzut oka zbudowany jest identycznie - wymiary, łopatki, łożysko. Wentylator ten jednak oferuje lepsze parametry - do 10 000 RPM przy maksymalnie 102 CFM i 51 mmH 2 O. Deklarowana kultura pracy pozostaje tajemnicą, ale wentylatory serwerowe nie należą do cichych.

Niemcy chwalą się wyjątkowym, aktywnym chłodzeniem rotora. Pozwala to podobno zwiększyć żywotność wentylatorów nawet do 50%, zmniejszając przy tym znacznie zużycie energii. Zdaje się to potwierdzać gwarancja producenta wynosząca aż 6 lat i to przy pracy 24/7.

Seria Arctic S8038-7K oraz Arctic S8038-10K trafiła już do sprzedaży. Do wyboru są pojedyncze sztuki i czteropaki, a sugerowane ceny prezentują się następująco:

Arctic S8038-7K - 13,99 euro, czyli około 60,99 złotych

- 13,99 euro, czyli około 60,99 złotych Arctic S8038-7K (Czteropak) - 35,99 euro, czyli około 159,99 złotych

- 35,99 euro, czyli około 159,99 złotych Arctic S8038-10K - 14,99 euro, czyli około 65,99 złotych

- 14,99 euro, czyli około 65,99 złotych Arctic S8038-10K (Czteropak) - 39,99 euro, czyli około 175,99 złotych

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: oprac. własne