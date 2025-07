Apple umie w tanie sprzęty, a to najlepszy dowód - dziś w promocji

Jedną z nich są tablety. Zwłaszcza podstawowy model iPada jest czymś, co jest warte każdej złotówki. Zwykle spotykamy w nich procesor, który zawstydza konkurencję z tabletów z Androidem w tym budżecie, świetny ekran o wysokiej rozdzielczości, szerokiej gamie kolorów i genialnej kalibracji, porządne głośniki, baterię i wiele lat aktualizacji . A w przypadku tej promocji na najnowszego iPada 11 generacji dostajemy to za jedyne 1477 zł .

iPad 11 w świetnej promocji

Mowa tu o urządzeniu w srebrnym wariancie kolorystycznym, który jest o wiele bardziej stonowany i elegancki, niż mój ulubiony żółty model. W końcu Apple poszło po rozum do głowy i wariant podstawowy ma 128 GB pamięci wewnętrznej, co już jest wartością wystarczającą, nawet jeśli dużo gramy.

Sam mam model starszy, z 4 GB RAM i nie narzekam. Jednak 6 GB RAM w modelu nowszym również trzeba zaliczyć na spory plus. Pewnym minusem jest natomiast to, że żeby skorzystać z tej promocji trzeba mieć Allegro Smart!. Co nie zmienia faktu, że wciąż się to opłaca.