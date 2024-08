Apple testuje cztery nowe Mac M4. Ich konfiguracja zaskakuje

Według najnowszych doniesień portalu Bloomberg w tym roku zadebiutują potencjalnie 4 nowe modele komputerów Apple z procesorem M4. Wygląda na to, że będą miały poważne zmiany w konfiguracji.

Apple M4 wreszcie w kolejnych sprzętach

Znany reporter technologiczny Mark Gurman informuje, że w tym roku mają wejść do sprzedaży m.in. nowy MacBook Pro, Mac mini i iMac, wszystkie z nowym procesorem M4. Wszystkie z nich dysponowałyby 10-rdzeniowym CPU oraz 10-rdzeniowym GPU. Natomiast jest jeszcze czwarty model z 8 rdzeniami na CPU i GPU.

16 GB RAM już w wariancie podstawowym

Byłyby to pierwsze komputery Apple z procesorem M4 po tym, jak układ ten zadebiutował po raz pierwszy w najnowszym iPad Pro. Według raportu Grumana, każdy z nowych Maków miałby oferować 16 GB RAM-u w najniższej konfiguracji, co byłoby dużą zmianą z dotychczasowego minimum 8 GB. Gruman dodaje, że wszystkie z tych modeli mogą mieć maksymalnie 32 GB RAM, co jest przeskokiem w porównaniu do M3, którego górnym limitem było 24 GB.

Źródłem doniesień reportera Bloomberga są logi deweloperskie Apple, a więc jest to solidne źródło, aczkolwiek producent może jeszcze ostatecznie niektóre konfiguracji zmienić.

