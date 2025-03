Składany iPhone coraz bliżej. Zacznij już zbierać pieniądze, bo tani nie będzie

Cena składanego iPhone'a może być zawrotna

Jeśli liczysz na przystępną cenowo wersję składanego iPhone'a, możesz się rozczarować. Kuo przewiduje, że urządzenie będzie kosztować od 2000 do 2500 dolarów (około 7000 do 9600 zł), co uczyni je droższym od obecnych modeli Samsunga, takich jak Galaxy Z Fold6 czy nadchodzący Galaxy Z Fold7. Mimo wysokiej ceny, Apple spodziewa się dużego zainteresowania wśród wiernych fanów marki, pod warunkiem, że produkt spełni ich oczekiwania.

iPhone Fold jako prawdziwy smartfon oparty na sztucznej inteligencji

Apple od dawna inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji, a składany iPhone może stać się pierwszym "prawdziwie AI-driven" smartfonem marki. Kuo sugeruje, że Apple Intelligence zostanie znacznie ulepszone, oferując nowe możliwości, takie jak zaawansowana interakcja multimodalna i integracja między aplikacjami. Możliwość korzystania z AI na większym ekranie może otworzyć zupełnie nowe sposoby obsługi smartfonu, na przykład rozmowy z asystentem AI o planach podróży przy jednoczesnym podglądzie mapy w pełnym ekranie.

Specyfikacja i design składanego iPhone'a

Według Ming-Chi Kuo, składany iPhone będzie przypominał "książkowy" design znany z serii Galaxy Z Fold. Wymiary ekranu mogą wynosić 7,8 cala dla głównego wyświetlacza oraz 5,5 cala dla zewnętrznego ekranu. Co ważne, Apple zamierza wyeliminować widoczne zagięcie na ekranie, co byłoby sporym przełomem w tej kategorii urządzeń.

Innowacją może być również materiał użyty do budowy telefonu. Składany iPhone ma mieć obudowę wykonaną z tytanu, co zapewni mu lekkość i wytrzymałość. Sam zawias urządzenia ma być z kolei połączeniem stali nierdzewnej i stopu tytanu, co zwiększy trwałość i podkreśli charakter premium urządzenia.

Touch ID zamiast Face ID?

W przeciwieństwie do standardowych modeli iPhone'a, składana wersja może nie korzystać z Face ID jako głównej metody autoryzacji. Kuo wskazuje, że problemem są ograniczenia przestrzenne i grubość urządzenia. Dlatego Apple może wrócić do Touch ID, ale w nowoczesnej formie - umieszczonym w bocznym przycisku, podobnie jak w niektórych modelach iPada.

Bateria o wysokiej gęstości energii

Jednym z kluczowych elementów składanego iPhone'a będzie nowa generacja baterii o wysokiej gęstości energii. Apple ma wykorzystać podobne ogniwa jak w nadchodzącym iPhonie 17 Air (modelu, który może zastąpić linię iPhone'a Plus). To może oznaczać znacznie dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu w porównaniu do konkurencyjnych modeli.

Kiedy możemy się spodziewać premiery?

Mimo ekscytujących doniesień, nie powinniśmy liczyć na rychłą premierę składanego iPhone'a. Kuo przewiduje, że Apple sfinalizuje specyfikację urządzenia w drugim kwartale 2025 roku, a projekt oficjalnie rozpocznie się w trzecim kwartale. Masowa produkcja może wystartować dopiero pod koniec 2026 roku, co oznacza, że urządzenie trafi na rynek najwcześniej na przełomie 2026 i 2027 roku.

Czy Apple zrobi rewolucję na rynku składanych smartfonów?

Apple zawsze podchodzi ostrożnie do nowych trendów, ale gdy już decyduje się na wdrożenie nowej technologii, robi to w sposób przemyślany i dopracowany. Jeśli składany iPhone faktycznie zaoferuje bezkompromisową jakość ekranu, solidny design oraz innowacyjne funkcje oparte na AI, może to być moment, w którym rynek składanych smartfonów wejdzie w nową erę.