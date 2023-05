Apple szykuje nowe komputery. Zobaczymy je na WWDC 2023

Apple WWDC 2023 rusza w poniedziałek 5 czerwca. Tradycyjnie konferencja zacznie się prezentacją nowości na najbliższe miesiące, w tym nowych komputerów z jabłuszkiem.

Konferencja kierowana jest do programistów, więc gwoździem programu będzie oprogramowanie. Według nieoficjalnych informacji Apple zasypie nas też nowościami o większych gabarytach. Mark Gurman z Bloomberga twierdzi, że będzie nowy Mac. A nawet kilka.

Mac z M3 i rzeczywistość rozszerzona

Od tygodni krążą plotki o tym, że Apple zaprezentuje swoje własne podejście do rzeczywistości rozszerzonej oraz gogle Apple Reality Pro. Projekt jest rozwijany od kilku lat i wiele wskazuje na to, że w końcu go zobaczymy. Apple zaprosił grono znakomitych ekspertów z dziedziny VR do udziału w konferencji.

Jakie komputery zobaczymy? Plotki mówiły między innymi o 15-calowym MacBooku Air i o tym, że najlżejsze laptopy dostaną nowe czipy M3.

Gurman ostudził emocje miłośników MacBooków. Jego zdaniem 15-calowy MacBook Air rzeczywiście jest w przygotowaniu i wejdzie na rynek w tym roku. Będzie on jednak miał ten sam układ Apple M2, co aktualny MacBook Air. Nowego iMaca w najbliższym czasie nie będzie – w tej kwestii zgadzają się wszystkie przecieki. MacBook Pro z nowym układem ma podobno pojawić się w wersji 13-calowej. Jednak zeszłoroczne wciąż są żwawe, więc specjaliści powściągliwie podchodzą do plotek o odświeżeniu modelu.

Zostały komputery dla profesjonalistów – Mac Pro i Mac Studio. Te dwie serie wciąż korzystają z czipów z rodziny M1, odpowiednio M1 Max i M1 Ultra. Świadczy o tym także zapowiedź programu wymiany. W sklepach Apple będzie można oddać starego Maca Pro i rocznego Maca Studio przy zakupie nowego sprzętu już w drugim tygodniu czerwca.

W tym samym terminie ma ruszyć program odkupu MacBooków Air z procesorami M2 i 13-calowych MacBooków Pro. Czy to sugeruje, że Apple odświeży nie tylko komputery stacjonarne w 2023 roku? Trudno powiedzieć. Z jednej strony pewnie nikt nie zabroni odsprzedać MacBooka przy zakupie Maca Studio. Z drugiej… a może nowe gogle VR wymagają czegoś, czego nie ma Mac z czipem M1 czy M2?

W sofcie zmian niewiele

O zmianach w oprogramowaniu mówi się na razie niewiele. Nadchodzący system dla iPhone'a, czyli iOS 17, nie wprowadzi żadnych rewolucyjnych nowości. Ot trochę więcej personalizacji ekranu blokowania i nowe centrum ustawień telefonu. macOS zostanie zapewne przystosowany do pracy w rzeczywistości rozszerzonej, ale niewiele więcej. iPadOS jakby nie istniał. Paradoksalnie możliwe, że najmniejszy sprzęt dostanie najwięcej widocznych nowości, bo watchOS dla Apple Watcha ma dostać nowy interfejs użytkownika.

Zmianom towarzyszyć będzie oczywiście nowa wersja środowiska deweloperskiego Xcode.

Wszystko będzie jasne w poniedziałek 5 czerwca o 19:00 naszego czasu. Prezentację będzie można obejrzeć online, a na łamach TELEPOLIS.PL będziemy na żywo opisywać najważniejsze nowości.

Źródło zdjęć: Apple (centrum prasowe)

Źródło tekstu: Bloomberg, 9to5Mac