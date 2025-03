Apple idzie pod prąd. iPhone 17 Pro Max będzie „grubasem”

Apple wraca do grubszych smartfonów

Jeszcze kilka lat temu producenci dążyli do tego, by telefony były jak najcieńsze. Apple również brał udział w tym wyścigu, jednak z czasem zaczął stawiać na inne priorytety – większe baterie, bardziej zaawansowane aparaty i solidniejszą konstrukcję .

Teraz, z premierą iPhone'a 17 Pro Max, Apple idzie jeszcze dalej, zwiększając grubość do 8,75 mm. To oznacza, że model ten może być jeszcze trudniejszy do obsługi jedną ręką, a także zauważalnie cięższy. Czy większa bateria i lepsze funkcje fotograficzne są warte tej ceny? Czas pokaże.