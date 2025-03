Wszystkie modele Apple iPhone 17 z nowymi ekranami

iPhone'y 17 z ekranami OLED

Do iPhone'ów 17 mają trafić matryce OLED Samsung Display M14, które charakteryzują się imponującymi parametrami. To nie tylko świetne odwzorowanie kolorów i głęboka czerń, ale przede wszystkim jasność dobijająca do wartości aż 3000 nitów. Co więcej, Apple w końcu ma zaoferować odświeżanie 120 Hz we wszystkich modelach, w tym podstawowym iPhonie 17.