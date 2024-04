Popularni producenci zmieniają taktykę. Jeszcze im mało?

AOC i Philips to dwie marki odpowiedzialne za produkcję między innymi wyświetlaczy do komputerów. Jak pokazują ostatnie dane, obie firmy rewelacyjnie radzą sobie ostatnio w sektorze gamingowym. Ale obie marki nie chcą zwalniać tempa tylko dorzucają jeszcze do pieca, a przy okazji zmieniają trochę swoje podejście do tworzenia tego typu sprzętów.