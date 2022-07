AOC kolejny raz rozpieszcza graczy. Mowa o tanim monitorze 4K 144 Hz

Szukasz jednego monitora do komputera i konsoli? Marzy Ci się granie w rozdzielczości 4K? Jesteś fanem dynamicznych tytułów? AOC zadowoli każdego gracza!

Dzisiejsze gry komputerowe wyglądają znacznie, znacznie lepiej niż produkcje sprzed 10 lat. Mowa nie tylko o wyższej rozdzielczości i lepszych teksturach, ale również efektach, które nie występowały w przeszłości jak chociażby ray tracing. Oczywiście by się nimi cieszyć potrzeba odpowiedniego sprzętu.

AOC GAMING U28G2XU2 oferuje złącza HDMI 2.1

Mowa zarówno o względnie nowej i wydajnej karcie graficznej, jak i monitorze. Dzisiaj skupimy się na drugim z wymienionych elementów zestawu komputerowego. Znany i ceniony w Polsce producent w postaci AOC zapowiedział bowiem nowy monitor z serii AGON dla wymagających graczy.

AOC GAMING U28G2XU2 to następca modelu U28G2XU. Jest to 28-calowy monitor z płaską, 8-bitową matrycą IPS. Oferuje ona rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli) przy częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Deklarowany czas reakcji (GtG) wynosi 1 milisekundę, kontrast 1000:1, a typowa jasność to 370 cd/m².

Opisywany sprzęt kusi technologiami takimi jak synchronizacja obrazu Adaptive Sync oraz NVIDIA G-Sync Compatible oraz obsługą standardu VESA DisplayHDR 400. Nie zabrakło też funkcji dbających o komfort pracy i mniejsze zmęczenie oczu czy wsparcie standardu montażowego VESA 100.

AOC GAMING U28G2XU2 przystosowany został również do najnowszych konsol, czyli Sony PlayStation 5 i Microsoft Xbox Series X/S. Prócz dwóch złącz DisplayPort 1.4 znajdziemy tutaj dwa HDMI 2.1.

Opisywany monitor trafi do polskich sklepów jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena ustalona została an 3579 złotych. Na pierwszy rzut oka to sporo, ale biorąc pod uwagę cenę innych modeli 4K 144 Hz i aktualny kurs złotówki to już tak źle to nie wygląda. Sprzęt objęty jest 3-letnią gwarancją producenta.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne