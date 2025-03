Android Auto może działać bez kabli. Wystarczy tylko ta mała wtyczka

Dzięki niemu samochód, a raczej jego systemy multimedialne, stały się tylko naczyniem, do którego podłączamy urządzenie odpowiedzialne za generowanie i przetwarzanie obrazu , czyli smartfon. Problem w tym, że w swoich pierwszych wersjach technologia ta miała dość istotną wadę. Mowa tu o konieczności podłączenia auta do samochodu za pomocą kabla. Można jednak rozwiązać ten problem za jedyne 133 złote .

Nieprzyjemna rutyna i zagrożenie

Oznacza to, że za każdym razem, kiedy wsiadamy do auta musimy podpinać je do zestawu. Jeśli o tym zapomnimy, to możemy się pożegnać z dostępem do funkcji Smart w trakcie jazdy. W końcu sięganie po smartfona i podłączanie go będąc w ruchu nie tylko łamie przepisy, ale przede wszystkim jest bardzo niebezpieczne.