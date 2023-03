Intel zyskuje przewagę nad AMD. Winne są nowe procesory

AMD w ostatnich latach mocno zyskiwało na rynku procesorów. Jednak zdaniem ekspertów trend zaczyna się odwracać, a winne są najnowsze procesory.

Każdy, kto choć trochę interesuje się rynkiem komputerowym, wie, że Intel niema od zawsze sprzedaje dużo więcej procesorów. Jeszcze kilka lat temu przewaga Niebieskich nad AMD była ogromna, ale po premierze pierwszych Ryzenów sytuacja zaczęła się odwracać. Nadal Intel jest liderem rynku, ale przewaga nad konkurentem stopniowo się zmniejszała.

Czy tak będzie dalej? Prawdopodobnie nie. Eksperci przewidują, że w najbliższej przyszłości Intel ponownie zacznie budować przewagę nad AMD, a wszystkiemu winne są nowe procesory.

Intel zyskuje przewagę nad AMD

Niedawno AMD pochwaliło się, że w tym momencie odpowiada za nieco ponad 31 proc. światowej sprzedaży procesorów. Dane dotyczyły zarówno modeli desktopowych, laptopowych, jak i układów serwerowych czy do centrów danych. Chociaż może wydawać się, że nie jest to najlepszy wynik, to musicie wiedzieć, że jeszcze kilka lat temu oscylował on w okolicach zaledwie 10 proc. Dlatego też, w kontekście AMD, możemy mówić o powstaniu z kolan.

Jednak ostatnie miesiące to niebezpieczne odwrócenie trendu, co zauważyli między innymi eksperci z firmy analitycznej Susquehanna. Niedawno zmienili on rating Intela z negatywnego na neutralny. To dlatego, że Niebiescy ponownie zaczęli zyskiwać nad AMD przewagę. Dzięki 12. i 13. generacji procesorów Core mogą pochwalić się coraz lepszą sprzedażą. Jednocześnie najnowsze konstrukcje AMD nie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Częściowo, jak zauważają eksperci, wynika to ze słabej oferty AMD. Standardowe modele Ryzen 7000 okazały się mało konkurencyjne. Co prawda dużo lepiej wygląda to w przypadku układów Ryzen 7000X3D, ale na razie doczekaliśmy się tylko jednego z nich i to na dodatek drogiego.

Generalnie w portfolio AMD brakuje w tym momencie tańszych i konkurencyjnych układów. Nie bez znaczenia jest też cena złożenia całej platformy. To tutaj AMD przez długi czas miało przewagę nad Intelem, ale dzisiaj to już przeszłość. Karta się odwróciła i bardziej opłacają się układy z serii Core. To wszystko sprawia, że użytkownik końcowy częściej wybiera Intela.

