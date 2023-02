AMD zyskuje na rynku procesorów, ale nie dzięki Ryzenom

AMD zyskuje na rynku procesorów i zmniejsza stratę do Intela. Jednak nie jest to zasługa układów z serii Ryzen.

Firma analityczna Mercury Reaserch opublikowała dane na temat rynku procesorów w czwartym kwartale 2022 roku. Okazuje się, że AMD zyskuje i zmniejsza stratę do Intela, co nie znaczy, że Czerwoni mogą osiąść na laurach. Nadal przewaga Niebieskich jest ogromna.

Rynek procesorów w Q4 2022

Według danych Mercury Research AMD w ostatnim kwartale 2022 roku odpowiadało za sprzedaż 31,3 proc. procesorów. To wzrost o prawie 3 punkty proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, kiedy to firma osiągnęła wynik 28,5 proc. To bardzo dobry prognostyk dla Czerwonych. Jednak nie zmienia to faktu, że wciąż niekwestionowanym liderem jest Intel z wynikiem 68,7 proc. (spadek z 71,5 proc. rok wcześniej).

W przypadku AMD ogromny wpływ na wzrost sprzedaży miały układy z serii EPYC oraz Instinct. To głównie one pozwoliły firmie przekroczyć pułap 30 proc. i przyczyniły się do takich wzrostów.

Z raportu Mercury Reaserch płynie też wiele gorzkich dla branży stwierdzeń. Przede wszystkim w całym 2022 roku sprzedano w sumie 374 mln procesorów (bez układów ARM), co przełożyło się na 65 mld dolarów przychodu. Niestety, to spadki o kolejno 21 oraz 19 proc. Z drugiej strony AMD i Intel nadal zarabiają dużo na CPU. Lepiej było tylko w 2020 i 2021 roku.

