AMD Ryzen 5 7600X może być szybszy od Core i9-12900K

W bazie programu Ubserbenchmark pojawiły się wyniki tajemniczego procesora AMD. Prawdopodobnie jest to model Ryzen 5 7600X, który pod względem wydajności w niektórych testach wyprzedza nawet Core i9-12900K.

W bazie Userbenchmark pojawił się procesor AMD z oznaczeniem 100-000000593-20_Y. Patrząc po specyfikacji, jest to niemal na pewno model AMD Ryzen 5 7600X, a konkretniej to jego inżynieryjna próbka. Pomimo tego już teraz osiąga bardzo dobrą wydajność, lepszą nawet niż Core i9-12900K.

AMD Ryzen 5 7600X - jaka wydajność?

Na model Ryzen 5 7600X wskazuje między innymi specyfikacja procesora. Userbenchmark informuje, że układ miał 6 rdzeni i 12 wątków. Do tego bazuje na podstawce AM5, a taktowanie waha się w przedziale od 4,4 GHz (bazowo) do ponad 5 GHz, przy czym średnia wartość Turbo to 4,95 GHz.

Z testów wynika, że inżynieryjna próbka procesora uzyskuje aż o 56% lepszy wynik na jednym rdzeniu i 40% lepszy wynik z wykorzystaniem 4 rdzeni niż poprzednik, czyli Ryzen 5 5600X. Oznaczałoby to bardzo duży wzrost wydajności z generacji na generację.

Jeśli chodzi o konkurencję, to Ryzen 5 7600X uzyskuje aż o 22% lepszy rezultat niż Core i9-12900K w teście jednego rdzenia. W benchmarkach wielordzeniowych różnica jest już mniejsza i wynosi 8% przy 4 rdzeniach. Natomiast AMD przegrywa przy teście 8-rdzeniowym, co nie jest żadnym zaskoczeniem, w końcu procesor ma tylko 6 fizycznych rdzeni.

Całkiem nieźle, chociaż nadal nie znamy dokładnej, pełnej wydajności procesora. Wiemy natomiast, że układy z serii Ryzen 7000 będą miały dokładnie tyle samo rdzeni, co seria Ryzen 5000. Zostało to oficjalnie potwierdzone przez AMD, stąd niemal pewne jest, że powyższe wyniki dotyczą modelu Ryzen 5 7600X. Jedno jest pewne, najbliższe miesiące będą bardzo ciekawe dla fanów hardware'u.

Źródło zdjęć: Christian Wiediger / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz