Zaktualizuj sterowniki. AMD naprawia krytyczny błąd

AMD aktualizuje sterowniki kart graficznych, które powodowały problemy z systemem Windows.

Kilka dni temu AMD ostatecznie potwierdziło, że to ich sterowniki Adrenalin powodowały błędy Windowsa i w niektórych przypadkach konieczność instalowania systemu na nowo. Okienka Microsoftu wyświetlały BSOD i często nic nie dało się z tym zrobić poza formatem dysku i stawianiem systemu od zera. Na szczęście Czerwoni szybko usunęli błąd, chociaż tylko częściowo, a tak przynajmniej wynika z opisu.

AMD naprawia wadliwe sterowniki

AMD przyznało, że problem rzeczywiście występował, chociaż według firmy był rzadki. To jednak już przeszłość, a przynajmniej częściowo, bo nowa wersja sterowników dla systemów Windows 10 oraz 11, oznaczona jako 22.40.37.01, problem usuwa. Ale czy na pewno? Z opisu nie możemy mieć co do tego 100-procentowej pewności.

AMD, w opisie nowych sterowników, informuje, że błąd występował w przypadku kart graficznych Radeon RX 7000 i już został usunięty. Z praktyki wiemy jednak, że dotyczył on również starszych wersji GPU (BSOD zdarzył się na jednym z redakcyjnych komputerów), więc pytanie brzmi — czy Czerwoni rzeczywiście całkowicie poradzili sobie z problemem, czy spać w spokoju mogą tylko posiadacze najnowszych kart? Kwestia ta nadal pozostaje otwarta.

Poza tym nowa wersja sterowników naprawia kilka innych problemów, a także wprowadza lepszą optymalizację dla kilku gier, w tym Wo Long: Fallen Dynasty.

Zobacz: AMD znowu w tyle za Intelem. Tym razem chodzi o pamięci RAM

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jack Skeens / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Neowin