AMD i TSMC: Dlaczego amerykańskie chipy są droższe i… lepsze?

Mimo wyższych kosztów Su podkreśla, że inwestycja jest opłacalna – wszystko po to, by zdywersyfikować dostawy i zwiększyć odporność całego łańcucha dostaw.

Dlaczego chipy produkowane w USA wychodzą drożej?

To jednak ma sens

TSMC w Arizonie rozpoczęło już produkcję chipów AMD – pierwsze partie mają trafić do klientów pod koniec tego roku. Dotyczy to m.in. procesorów Ryzen 9000 oraz Epyc Turin, których testy i walidacja przebiegają pomyślnie. Co ważne, według Su, wskaźniki uzysków w USA są porównywalne z tajwańskimi fabami TSMC , a więc nowe lokalizacje nie odbiegają jakością od azjatyckich centrów technologicznych.

Nie wszyscy zgadzają się co do skali różnicy w kosztach. Część analiz wskazuje, że realna różnica kosztowa wynosi ok. 10% – sporo, ale znacznie mniej niż oceniano początkowo. Wynika to z dużego stopnia automatyzacji najnowszych fabów.