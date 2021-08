AMD robi to dobrze - nowe procesory bez wymiany chłodzenia

W przyszłym roku zadebiutują procesory AMD Ryzen 6000 z podstawką AM5. Ta na szczęście nie będzie wymagała wymiany systemu chłodzenia.

Od premiery pierwszych Ryzenów AMD cały czas wykorzystuje tę samą podstawkę, czyli AM4. Dzięki temu, przy przesiadce z jednej generacji na kolejną, nie tylko czasami nie trzeba było wymieniać płyty głównej, ale można było korzystać z tego samego chłodzenia. Wiadomo jednak, że kolejne procesory AMD, czyli Ryzen 6000 (Zen 4), będą używać już nowej podstawki AM5. Ta wprowadzi dużo zmian, ale na szczęście nie w kontekście coolerów.

Podstawka AMD AM5 taka sama, jak AM5

Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna podstawki AM5. Co w tej historii najważniejsze, to fakt, że nowy socket ma dokładnie takie same rozmiary i elementy montażowe, jak AM4. Oznacza to, że wszystkie aktualnie dostępne w sprzedaży cooler pod socket AM4 powinny być kompatybilne z podstawką AM5. Same procesory prawdopodobnie będą dostępne w wersjach z TDP na poziomie 45, 65, 95, 105, 125 oraz 170 W, więc tutaj też nie powinno być żadnych komplikacji. Jeśli to prawda, to tylko ostatnie, te najmocniejsze, powinny wymagać chłodzenia cieczą lub AiO.

Zostanie przy takim samym systemie montażu chłodzenia procesora to bardzo dobra informacja dla wszystkich użytkowników. Po pierwsze, w przypadku zmiany platformy można wykorzystać już posiadany cooler. Po drugie, sami producenci nie muszą specjalnie kombinować i w dniu premiery układów mamy ogromny wybór chłodzeń, które do tej pory były dostępne w sprzedaży.

Procesory AMD Ryzen 6000 z architekturą Zen 4 zadebiutują gdzieś w 2022 roku. Wprowadzą one obsługę pamięci DDR5 oraz interfejsów USB 4.0 i PCIe 5.0. AMD obiecuje 25-procentowy wzrost wydajności IPC w porównaniu z Zen 3.

