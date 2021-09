Amazon prezentuje nowego Kindle'a - i to od razu w dwóch wersjach

Amazon zapowiedział nową wersję czytnika Kindle Paperwhite. Na potencjalnych użytkownikó czekają dwa warianty urządzenia: podstawowy i Signature Edition.

Czytnika Kindle Paperwhite raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. To złoty standard wśród tego typu urządzeń i najlepszy przyjaciel nałogowych czytelników. Urządzenie właśnie doczekało się swojej nowej wersji i to aż w dwóch wariantach: podstawowym oraz nieco lepiej wyposażonym Signature Edition.

Zmiany względem poprzedników są raczej symboliczne. Nowy Kindle Paperwhite wyposażony został w nieco większy wyświetlacz o przekątnej 6,8". Nadal jest to jednak e-papier o rozdzielczości rzędu 300 PPI. Ekran posiada podświetlenie o zmiennej temperaturze, co powinno podnieść komfort czytania po zmroku, natomiast akumulator powinien wytrzymać nawet 10 tygodni. Oprócz tego urządzenie wyposażone zostało w prt USB-C, wodoszczelną obudowę (IPX8) oraz 8 GB pamięci wewnętrznej.

Wersja Signature Edition wnosi względem podstawowego wariantu kilka dodatkowych usprawnień. Rośnie ilość miejsca na książki (do 32 GB), pojawia się ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi oraz funkcja automatycznej regulacji podświetlenia.

Nowy Kindle Paperwhite i Kindle Paperwhite Signature Edition - ceny i dostępność

Premiera nowego Kindle'a zaplanowana jest na 27 października 2021 roku. Aktualnie urządzenie dostępne jest w przedsprzedaży. Niestety nie znajdziemy go w polskiej wersji sklepu, ale spokojnie możemy zamówić go w niemieckiej wersji serwisu. Za nowego Kindle Paperwhite zapłacimy tutaj 129,99 euro (ok. 600 zł, z reklamami) lub 149,99 euro (ok. 700 zł, bez reklam). Wersja Signature Edition będzie dostępna nieco później, bo 10 listopada 2021 roku. Zapłacimy za nią 189,99 euro (ok. 880 zł).

Źródło zdjęć: Amazon

Źródło tekstu: Amazon