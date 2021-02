Amazon Echo w nowym wydaniu - powstaje wersja do powieszenia na ścianie

Według ostatnich doniesień Amazon ma pracować nad nowym inteligentnym wyświetlaczem z rodziny Echo, zaprojektowanym z myślą o wieszaniu na ścianie.

O planach internetowego giganta dowiadujemy się dzięki redakcji serwisu Bloomberg. Według opublikowanego raportu, Amazon Lab126 pracuje aktualnie nad nową wersją inteligentnego wyświetlacza Amazon Echo. Od swoich poprzedników ma się różnić przede wszystkim swoją formą. Zamiast urządzenia wolnostojącego dostaniemy bowiem ekran przeznaczony do montażu na ścianie, co powinno poszerzyć możliwości zastosowania go w instalacjach typu smart home.

Nowy model miałby być wyposażony w mikrofon i kamerę do wideopołączeń, natomiast przekątna samego wyświetlacza będzie miała 10 lub 13 cali. Nie zabraknie także integracji z Amazon Alexa, która będzie de facto podstawową funkcją ekranu.

Jeśli informacje opublikowane w raporcie się potwierdzą, nowy Amazon Echo zadebiutuje na przełomie 2021 i 2022 roku, a jego cena będzie się wahała w przedziale między 200 a 250 dolarów (czyli ok. 740 - 920 zł).

Źródło zdjęć: Amazon

Źródło tekstu: Bloomberg, Android Police