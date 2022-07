Amazon. Po tej historii strach coś zamówić

Zamówienie karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti z Amazona nie zakończyło się pomyślnie dla pewnego Brazylijczyka. Na pewno nie tego spodziewał się w otrzymanej paczce.

Oszustwa internetowe nie są niczym nowym. Były odkąd istnieje światowa sieć, są z nami nadal i prawdopodobnie będą aż do końca świata. Jednak nie zawsze mamy okazję zobaczyć reakcję oszukanego. Inaczej jest tym razem, bowiem Mauricio Takeda nagrał moment otwierania paczki, chociaż trzeba przyznać, że nie sprawia wrażenia zaskoczonego.

Piasek zamiast karty graficznej

Brazylijczyk zamówił z Amazona kartę graficzną GeForce RTX 3090 Ti. Zrobił to z okazji Prime Days. Aktualnie w Brazylii mocno spadają ceny modeli RTX 30, więc zakup wersji Palit GeForce RTX 3090 Ti GameRock w cenie około 2700 dolarów (12,5 tys. zł) nie wydawało się niczym podejrzanym. Jednak w paczce nie znajdowało się to, co powinno.

Mauricio, zamiast zamówionej karty graficznej, otrzymał pudło piasku. Dzięki temu paczka miała odpowiednią wagę. Co gorsze, Amazon zdawał się nie przejmować oszustwem. Brazylijczyk przez kilka dni próbował skontaktować się z działem obsługi klienta, ale był systematycznie olewany. Dopiero po czasie otrzymał wiadomość e-mail z linkiem do... usunięcia swojego konta.

Oszukany nie zamierzał odpuszczać i złożył pozew w sądzie. Wtedy sprawa zyskała krajowy rozgłos. Dopiero po tym Amazon postanowił rozwiązać problem. Szkoda, że tak późno i pod naporem mediów.

Źródło zdjęć: DMegias / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz