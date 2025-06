Pobór mocy rzędu 1400 W. Nowy układ AMD to będzie potwór

Oficjalna prezentacja nastąpi już jutro, 12 czerwca 2025

Nowe akceleratory bazują na zoptymalizowanej architekturze CDNA 4 . AMD wprowadza tu wsparcie dla szerszego zakresu formatów obliczeniowych , w tym nie tylko FP16 i FP8, ale również FP6 oraz FP4, które zyskują na znaczeniu w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Ma to pozwolić na podwojenie wydajności w określonych zastosowaniach.

Opisywane układy będą wyposażone w 288 GB pamięci HBM3E, co przekłada się na imponującą przepustowość aż 8 TB/s na moduł OAM. Zgodnie z dokumentami prezentowanymi na miejscu, model MI355X cechuje się wyższym taktowaniem i poborem mocy do 1400 W. Tym samym będzie to rozwiązanie głównie dla serwerowni korzystających z chłodzenia cieczą.