ADATA prezentuje dyski SSD NVMe z interfejsem PCIe 5.0. Jest szybko

Firma ADATA zaprezentowała nową serię szybkich dysków SSD NVMe z interfejsem PCIe 5.0. Tajwańska firma szykuje nośniki o prędkościach nawet do 7000 MB/s.

Firma ADATA swoje pierwsze dyski SSD NVMe z interfejsem PCIe 5.0 zaprezentowała w trakcie targów CES 2022 w Las Vegas. Wtedy były to modele prototypowe. Tajwańska firma pokazała dwa warianty — Project Nighthawk z kontrolerem Silicon Motion SM2508 i prędkościami 14/12 Gb/s oraz Project Blackbird z kontrolerem InnoGrit IG5666 i prędkościami 14/10 Gb/s.

Dyska ADATA SSD NVMe PCIe 5.0

Teraz ADATA zaprezentowała nową serię szybkich dysków SSD NVMe PCIe 5.0 z gamingowej serii XPG. Ten prawdopodobnie bazuje na Project Nighthawk, bowiem według specyfikacji oferuje sekwencyjną prędkość odczytu na poziomie 14 Gb/s oraz sekwencyjną prędkość zapisu 12 Gb/s.

Z kolei losowy odczyt i zapis IOPS dobija do 1800K/1600K, a dysk dostępny będzie w pojemnościach maksymalnie do 8 TB. Ceny nośników nie są jeszcze znane. Producent nie zdradził też dokładnej daty premiery, ale prawdopodobnie musimy poczekać do debiutu nowej generacji procesorów Intela oraz AMD i przygotowanych dla nich płyt głównych.

Oprócz tego firma ADATA zaprezentowała też nowe pamięci RAM DDR5 z serii Caster oraz Slayer.

