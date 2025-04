Action rzuciło na promocję fajny sprzęt. Bardzo szybko znika z półek

Mały gadżet, który warto posiadać

Powerbank Philips, bo o nim mowa, znalazł się na liście promocji tygodnia, dostępnych od 9 do 15 kwietnia 2025. W tych dniach kupimy go za jedyne 34,99 złotych. Cena regularna sprzętu to 43,95 zł. Wszyscy zainteresowani powinni się pospieszyć, bowiem tego typu urządzenia znikają z półek Action w ekspresowym tempie. I trzeba przyznać, wcale nas to nie dziwi. Za taką cenę, warto wypróbować, aby się przekonać, czy powerbank jest wart zakupu.

Właściwie to każdy z nas posiada jakiegoś powerbanka. Nie dziwne. Powerbank to przedmiot, który warto mieć pod ręką i posiadać na tzw. "wszelki wypadek". Ale urządzenie, urządzeniu nie równe. Ten z Action ma spore szanse stać się twoim ulubionym i to nie tylko ze względu na cenę. Posiada bowiem sporo zalet. Model oferowany przez Action starcza średnio na 2-3 ładowania telefonu. Urządzenie zostało wyposażone w funkcję szybkiego ładowania i posiada 4 porty: 2 wyjścia USB-A, 1 wejście micro-USB, 1 wejście/wyjście USB-C.

Powerbank sprawi, że naładujesz swój telefon, a nawet tablet stosunkowo szybko, bez straty czasu. To też idealne rozwiązanie podczas długiej podróży samolotem i pociągiem. Bowiem powerbank, bez problemu zabierzesz ze sobą na pokład samolotu. Jeśli chodzi o naładowanie samego powerbanka, to można to zrobić szybko i sprawnie za pomocą dołączonego kabla USB-C.