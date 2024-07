Okazja w Action. Szalenie przydatny sprzęt za grosze

W promocji tygodnia od 17 do 23 lipca klienci sieci sklepów Action mogą kupić za grosze bardzo praktyczny, wakacyjny gadżet. Podłączasz go do USB i masz o jeden problem mniej.

Pułapka na owady Nor-Tec - wabi i wciąga insekty

Przy ostatnich upałach trudno przetrwać w domu bez uchylania okna, chętniej też spędzamy czas poza domem. W obu przypadkach narażamy się na ataki zwabionych owadów. Niezależnie czy w domu, na tarasie, czy może w namiocie, Nor-Tec może za nas pozbyć się tego problemu bez użycia chemii czy niebezpiecznych instalacji.

Gadżet producenta zajmuje się owadami z wykorzystaniem 6-watowej lampy UV, która wabi insekty w stronę urządzenia. Te następnie nie wpadają jednak w niebezpieczną dla dzieci siatkę pod wysokim napięciem, lecz są wsysane do środka.

Sprzęty wystarczy podłączyć do standardowego gniazda USB-A - w ładowarce do telefonu, powerbanku czy komputerze. We wnęce zaczynają świecić diody, a za wsysanie insektów odpowiada cichy wentylator — bez problemu można spać w jego towarzystwie.

Cena niższa niż na Allegro

Ta wersja pułapki Nor-Tec nie jest dystrybuowana na wyłączność sieci sklepów Action, ale zaskakuje w Action ceną. Na Allegro sprzedawcy wystawiają je za nawet ponad 40 zł, a najtańsza oferta, jaką znalazłem to 17 zł + wysyłka. Tymczasem w ramach promocji Action kosztuje tylko 14,99 zł.

Pułapkę Nor-Tec możecie obejrzeć na stronie sklepu Action, a także ustalić, gdzie znajduje się najbliższy sklep sieci.

