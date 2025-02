Action wjeżdża z mega przeceną. Można teraz wyrwać fajny sprzęt

Trzeba przyznać, że Action słynie z tego, że ma całkiem niezłą tanią elektronikę. Bywa, że można znaleźć coś dla siebie, a już na pewno przetestować, przy okazji promocji. W dniach od 19 do 25 lutego głośnik Roseland kupimy za 111,90 złotych. Regularna cena urządzenia to 134,78 złotych, co oznacza, że jest to przecena na poziomie 16 procent.