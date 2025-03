Action goni Lidla? Rzucił na promocję mega praktyczne urządzenie

Wiosna już za rogiem i mamy na to dowody. Atrakcyjne ceny na elektronarzędzia kuszą nas na każdym kroku. To znak, że najwyższa pora na przygotowania ogrodu oraz mieszkania na przyjście wiosny. Lidl już od dłuższego czasu kusił majsterkowiczów promocjami i nie było dnia, aby nie przecenił jakiegoś sprzętu do drobnych prac przydomowych. Ale jak widać, elektronarzędzia to nie tylko jego domena - warto skoczyć do Action, aby mieć jeszcze większy wybór tego typu sprzętów. Action rzucił na swoją półkę sklepową zestaw wiertarki akumulatorowej FERM i to w całkiem przystępnej cenie. W dniach od 12 do 18 marca wiertarkę zakupimy za 119,90 złotych. To obniżka na poziomie 11% od ceny regularnej.