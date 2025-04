Action przecenił ulubione urządzenie Polaków. Warto sprawdzić

W ramach promocji tygodnia, Action oferuje airfryera w bardzo konkurencyjnej cenie. W dniach od 16 do 22 kwietnia 2025 frytkownicę na gorące powietrze XL kupimy za jedyne 149,95 złotych . Cena regularna urządzenia to 199,95 złotych.

Urządzenie to posiada 8 wstępnie ustawionych programów, co czyni je naprawdę prostym w obsłudze. Co jest także bardzo wygodne, to fakt, że każdą z części można myć w zmywarce.