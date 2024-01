Acer pokazał nowe monitory dla graczy. Można ich zazdrościć

Acer poszerza ofertę gamingowych monitorów z serii Predator. Wśród nowych modeli są konstrukcje wyposażone w panele OLED oraz MiniLED.

W związku z targami CES 2024 w Las Vegas firma Acer zaprezentowała całą gamę nowych urządzeń, które zostały przygotowane na ten rok. Wśród nich są monitory dla graczy z matrycami OLED i MiniLED. W sumie portfolio tajwańskiej marki powiększyło się o cztery modele.

Acer Predator Z57

Pierwszym urządzeniem jest Acer Predator Z57. Jest to ultrapanoramiczny monitor w formacie 32:9. Wyposażony jest w zakrzywioną (1000R) matrycę MiniLED o rozdzielczości 7680 × 2160 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Ogromną zaletą tego modelu mają być aż 2304 strefy podświetlenia, które generują jasność na poziomie 1000 nitów.

Acer zapewnia, że monitor oferuje bardzo wysokiej jakości obraz ze świetnym odwzorowaniem kolorów. Monitor ma w 98 proc. pokrywać paletę barw DCI-P3, co czyni z niego także świetne urządzenie do pracy dla profesjonalistów. Monitor oferuje dwa złącza HDMI 2.1 oraz jeden DisplayPort 1.4, a także wbudowane głośniki stereo o mocy 10 W.

Acer Predator X34 V3

Acer Predator X34 V3 to już bardziej tradycyjna konstrukcja. W tym przypadku mamy do czynienia z monitorem MiniLED w formacie 21:9. Oferuje on rozdzielczość 3440 × 1440 pikseli, zakrzywienie 1500R oraz 94-procentową zgodność z przestrzenią barw DCI-P3. Maksymalne odświeżanie o 180 Hz, a czas reakcji (między odcieniami szarości) wynosi 1 ms.

Monitor ma dwa złącza HDMI 2.0, jedno DisplayPort 1.4 i głośniki stereo o mocy 5 W. W razie potrzeby można go zawiesić na ścianie, ale fabryczna podstawa oferuje funkcję regulacji wysokości, nachylenia oraz obrotu.

Acer Predator X39 oraz X34 X

Acer Predator X39 oraz X34 X to już monitory OLED. Pierwszy to model 39-, a drugi 34-calowy. W obu przypadkach mamy do czynienia z rozdzielczością 3440 × 1440, odświeżaniem 240 Hz oraz czasem reakcji 0,01 ms. Co ciekawe, te modele również mają zakrzywione ekrany, a krzywizna wynosi 800R.

Oba monitory otrzymały certyfikat VESA DisplayHDR™ True Black 400. Według Acera oferują też obraz w 99 proc. zgodny z paletą barw DCI-P3.

Wszystkie nowe monitory Acera obsługują AMD FreeSync Premium. Poza tym wyposażone są w złącze USB-C PD (90 W), które pozwala na przesyłanie obrazu oraz jednoczesne ładowanie urządzenia (np. laptopa), a także wbudowany przełącznik KVM. Ceny i dostępność prezentują się następująco:

Acer Predator Z57 będzie dostępny w Europie w Q2 2024 w cenie 2399 euro.

Acer Predator X39 będzie dostępny w Europie w Q2 2024 w cenie 1499 euro.

Acer Predatror X34 X będzie dostępny w Europie w Q2 2024 w cenie 1299 euro.

Acer Predator X34 V3 będzie dostępny w Europie w Q2 2024 w cenie 849 euro.

