Polacy masowo je wyrzucają. Producent ostrzega

Żywotność sprzętu to składowa wielu czynników, a gwarancje dotyczące poszczególnych norm są tyleż ważne co odpowiednia eksploatacja. Na co zwrócić uwagę chcąc kupić porządnego laptopa i dlaczego instrukcja to bardzo cenny materiał, a nie tylko zwitek zbędnej makulatury? Tłumaczy ekspert Acer.

Przez lata elektronikę dzieliliśmy na tę do zwykłego użytku i tę do sytuacji ekstremalnych. W pierwszym przypadku laptopy, telefony czy zegarki były bardzo delikatne, przeznaczone jedynie do codziennej pracy lub rozrywki. Dokładnie po drugiej stronie mieliśmy rozwijaną od lat gałąź przemysłu kosmicznego. Tu niestety ceny produkcji również były z kosmosu. Cały czas jednak brakowało czegoś pośrodku. Na szczęście w ostatnich latach widać w końcu zmianę tego trendu, a wzmocnienia obejmują kolejne rodzaje sprzętu. Co jest już dostępne i jak z tego korzystać?

Wspomniana branża kosmiczna od lat stawiała na sprzęt, który musi wytrzymać w ekstremalnych warunkach. Co ciekawe, wiele z tych rozwiązań pomaga w jeszcze lepszym poznaniu także i naszej planety, a dokładniej tego, co skrywa głębia oceanów.

Ale, mimo że wielu z nas marzy, by sięgnąć gwiazd lub poznać kolejne tajemnice Ziemi, to jednak na co dzień mierzymy z nieco mniejszymi, choć także wymagającymi zadaniami. Praca na budowie, górska wycieczka, a może po prostu ręka nieostrożnego użytkownika? To wszystko jeszcze do niedawna było zagrożeniem dla elektroniki. Dziś jednak i to się zmienia, choć nadal wielu z nas nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy.

Wiele rozwiązań, które początkowo zostały stworzone z myślą o właśnie tych najbardziej wymagających użytkownikach, dziś coraz łatwiej jest przenieść do sprzętu codziennego użytku. Dzięki temu zwykli klienci mogą otrzymać ten sam lub podobny poziom zabezpieczeń za dużo mniejsze pieniądze. Aby ułatwić nam znalezienie takich sprzętów, wykorzystuje się uniwersalne normy, które wskazują, jak nasza elektronika radzi sobie z wybranymi trudnościami.

— wskazuje Jakub Duraj, product manager Acer Polska.

Pokaż mi swoje IP, a powiem Ci jak bardzo jesteś wytrzymały

Ze względu na specjalne przeznaczenie takich sprzętów każdy z nich może zostać stworzony według zewnętrznie ustalonych norm. W przypadku elektroniki nazywa się ona IP, została ustalona przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną i wskazuje na odporność na pył i wodę.

Bardzo ważne jest, aby przed zakupem sprzętu zwrócić uwagę na liczbę, która pojawia się przy normie IP. Pierwsza cyfra to odporność na pył, gdzie “0” oznacza brak ochrony, a “6” to deklaracja o całkowitej szczelności naszego laptopa czy tabletu. Jeśli chodzi o drugą cyfrę, która mówi nam jak nasza elektronika radzi sobie z wodą, to skala jest nieco większa. Tu skala także zaczyna się od “0”, ale kończy na “8”, przy czym nawet ten najwyższy wynik nie zapewnia o całkowitej odporności na wodę, lecz o zabezpieczeniu przed zanurzeniem na wskazany przez producenta czas i głębokość.

– tłumaczy Jakub Duraj.

W przypadku normy IP warto jeszcze wiedzieć, że im wyższa jest pierwsza cyfra, tym mniejszy jest rozmiar cząsteczek pyłu, który może się dostać do naszego sprzętu. Dodatkowo wskazuje też na dostęp do części niebezpiecznych na różne sposoby — od dotknięcia wierzchem dłoni po cienki drut. W przypadku cyfry wskazującej na odporności na wodę najniżej jest kapanie wody pod różnym kątem. Wraz ze wzrostem zwiększa się intensywność strumienia wody, ale dopiero cyfry 7 i 8 wskazują, że sprzęt może zostać w całości zanurzony, choć także pod pewnymi warunkami.

Amerykańskie standardy z wysokiej półki

Innym wyznacznikiem gotowości do pracy w niesprzyjających dla elektroniki warunkach jest standard militarny MIL-STD 810. Wywodzi się on z armii amerykańskiej i oznacza, że sprzęt musiał przejść wiele wymagających testów.

Dzisiaj producenci elektroniki takiej jak chociażby laptopy i tablety są w stanie przygotować sprzęt, który spełni standard militarny MIL-STD 810, a jednocześnie jego cena nie będzie się zbytnio różnić od zwykłych modeli danego produktu. Dzięki temu jest też alternatywą dla osób, które mają trudności z dbaniem o elektronikę.

– dodaje Jakub Duraj z Acer Polska.

Co ważne, zawsze przy zakupie takiej elektroniki warto sprawdzić jakie testy w ramach normy MIL-STD 810 przeszedł dany sprzęt. Standard przewiduje prawie 30 różnych aktywności, ale nie trzeba zaliczyć wszystkich, by go zdobyć. Tym bardziej że niektóre z nich są niespotykane w codziennym użytku, jak chociażby strzelanie do elektroniki z pistoletu lub zamrożenie.

Dla przykładu laptopy Acer Enduro N3 Urban, które otrzymały zgodność z tą normą, przeszły testy, które potwierdzają ich odporność na wysoką i niską temperaturę, deszcz, wilgoć, piasek i pył, wibracje, upadek przy zamkniętym i rozłożonym laptopie, lekki nacisk, słoną mgłę i szok termiczny. Ten zestaw to odpowiedź na najpopularniejsze zagrożenia dla takiego sprzętu. Dzięki temu zyskujemy gwarancję producenta, że nasz sprzęt zniesie wahania temperatur od -32 do 49 stopni Celsjusza i upadek z wysokości 120 cm. Do tego system Aquafan wzmacnia ochronę portów, głośników i przycisków, a także ułatwia odprowadzanie wilgoci, która dostała się do środka.

Dlaczego warto czytać instrukcję?

Jeśli tylko macie wątpliwości co do szczegółowych norm spełnianych przez Waszą elektronikę, zawsze warto zajrzeć do gwarancji i instrukcji obsługi. Warto też pamiętać, że w przypadku niektórych ekstremalnych sprzętów do uzyskania zwrotu kosztów w przypadku ewentualnej awarii potrzebne może być też wykupienie specjalnego, dodatkowego ubezpieczenia.

Trzeba pamiętać, że nie ma sprzętów niezniszczalnych. Ale dzięki coraz lepszym i tańszym rozwiązaniom elektronika, która może przetrwać w ekstremalnych sytuacjach, jest dziś coraz bardziej dostępna, także pod względem zakupu. Do tego uniwersalne normy takie jak IPxx i MIL-STD-810 pomagają nam w podjęciu obiektywnego i trafnego wyboru. Dlatego nie trzeba już latać na Księżyc, by pracować na kosmicznej technologii. Te niezwykle wytrzymałe rozwiązania są dziś dla nas dostępne na wyciągnięcie ręki i to w całkiem przystępnych cenach.

