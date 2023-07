Spaliła się wtyczka 12VHPWR, ale takiego przypadku jeszcze nie było

Kolejna wtyczka 12VHPWR w karcie graficznej GeForce RTX 4090 uległa spaleniu. Tym razem nie pomógł nawet kątowy kabel produkcji CableMod.

Użytkownik Reddita o pseudonimie u/Darewell donosi o kolejnym przypadku spalonej wtyczki 12VHPWR w karcie graficznej GeForce RTX 4090. Sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że korzystał on z kątowego kabla produkcji CableMod, który w teorii powinien uchronić użytkowników przed tego typu problemami.

Spalona wtyczka 12VHPWR

Użytkownik twierdzi, że kabel był poprawnie wpięty w złącze zasilania. Pomimo tego doszło do stopienia plastiku, przez co wtyczka i gniazdo połączyły się i teraz nie da się ich normalnie odpiąć. Co tym razem zawiniło?

Trudno jednoznacznie określić przyczynę problemu. Część osób zwraca uwagę na same wtyczki produkcji CableMod, które — przez nierówne rozłożenie masy — mają podobno tendencję do chwiania się, a przez mogą ulec częściowemu wypięciu. Stąd krótka drogo do awarii. Rzecz w tym, że gdyby tak było w rzeczywistości, to prawdopodobnie już wcześniej usłyszelibyśmy o podobnych przypadkach, więc trudno wskazać jednoznacznie na winę producenta.

Sam producent kabla zadeklarował, że wymieni użytkownikowi uszkodzoną kartę graficzną na nową. CableMod twierdzi też, że 70 proc. uszkodzonych GPU pochodzi od jednej firmy i to ma być częściowo problemem. Natomiast sprawa cały czas jest zbyt mocno rozdmuchana. W rzeczywistości awarii uległ bardzo niewielki odsetek kart i w większości przypadków prawdopodobnie z winy samych użytkowników.

Pomimo tego dobrze, że powstaje nowa, ulepszona wersja wtyczki, która ma rozwiązać część tego typu problemów.

Źródło zdjęć: Reddit (u/Darewell)

Źródło tekstu: wccftech