Rząd szykuje nowy obowiązek dla Polaków. Mandat wyniesie 500 zł

KROPiK to Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów. Ma on zostać wprowadzony za sprawą nowego projektu ustawy, szykowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Co to oznacza dla Polaków? Nowy obowiązek, jeśli zdecydują się na posiadanie psa lub niektórych kotów — informuje Dziennik Gazeta Prawna.