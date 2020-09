Football Manager, Life is Strange i inne za darmo w Epic Games i na Steamie

Czwartek to oczywiście nowe bezpłatne gry w sklepie Epic Games. Miłą niespodzianką jest fakt, że tym razem w zestawieniu pojawia się też Steam.

Pierwszą oferowaną za damo grą w sklepie Epic Games jest Football Manager 2020. To idealna pozycja dla każdego, który najchętniej widziałby swój klub sięgający po krajowe i międzynarodowe trofea. Zadbać będziemy musieli o wszystko - o trenera, graczy, stadion, spotkania z zarządem... To bardzo kompleksowy symulator, który oferuje naprawdę wiele możliwości.

Druga gra, którą do 24 września można pobrać za darmo to Watch Dogs 2. Tutaj wcielimy się w genialnego hakera, który podejmie się próby dokonania największego ataku w historii. W walce przeciwko opresyjnemu systemowi operacyjnemu użyjemy wszystkich możliwych broni, nawet zdalnie sterowanych samochodów czy pistoletów z drukarki 3D.

Trzecia gra jest przeznaczona dla tych, którzy potrzebują odrobiny absurdu. Główny bohater Stick It To The Man jest testerem kasków. Niestety, doznał dziwnego wypadku, w wyniku którego z jego głowy wystaje wielka różowa ręka. Jak na prawdziwego superbohatera przystało, ręka ta daje mu nadprzyrodzone moce. Nasz heros może czytać cudze myśli i wpływać na los drugiej osoby poprzez przylepienie na niego kartki. Niestety, ściga go tajemniczy dyrektor...

Ale nie tylko w sklepie Epic Games można zdobyć ciekawe bezpłatne gry. Pierwsza część Life is Strange jest dostępna na Steamie. Trzeba jednak pamiętać, ze samych epizodów jest aż pięć. Jako główna bohaterka Max Caulfield odkryjemy, że możemy manipulować czasem. To oczywiście ma jednak swoją cenę.

