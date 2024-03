Pierwszy film w całości wygenerowany przez AI

Przyszłość dzieje się dziś. Niewinne demo sprzed roku, marcowa premiera narzędzia OpenAI Sora — wciąż najeżonego wadami, a dziś mamy film od zera wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

OpenAI Sora zabije lub uskrzydli kino

Od długiego czasu utrzymuję, że dla mnie przyszłością kina będzie powiedzenie asystentowi głosowemu: wygeneruj mi Matriksa, ale niech Trinity będzie Szwedką, a całość będzie komedią musicalową w stylu Bollywood. I pyk, leci generowany w czasie rzeczywistym film, a jak mi się spodoba, to mówię do AI — daj więcej, niech będzie to serial. Patrząc na tempo rozwoju narzędzi AI odpowiednie pytanie to nie „czy”, lecz „kiedy” dostanę taki swobodny generator wideo.

W połowie marca OpenAI pokazał swoje narzędzie Sora. Firma pisała wtedy, by nie być przesadnie surowym, bo to bardzo wczesny etap. Próbka wideo wygenerowanego z tekstu prezentowała się tak:

Choć faktycznie da się tutaj zobaczyć pewne ograniczenia platformy, to i tak demo technologiczne rzuca na kolana. Było to jednak tylko demo.

OpenAI Sora — pierwszy film

I w końcu mamy to. Pierwszy film od zera wygenerowany przez AI. To co prawda jedynie krótki metraż, ale... no zobaczcie sami. Nie minęły nawet 2 tygodnie od premiery platformy, nie odbył się nawet jeden dzień zdjęciowy, a powstało takie dzieło:

To co, za rok będziemy generować filmy i seriale, zamiast czekać aż Netflix skończy coś kręcić? Jestem na tak.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: KaraVidedo.ai

Źródło tekstu: wł