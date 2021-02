Henry Cavill bierze udział w serialu lub filmie Mass Effect? Tak sugeruje zdjęcie na Instagramie

Henry Cavill, znany z ról Supermana oraz Geralta z Rivii, zamieścił na Instagramie zdjęcie z nowego, tajemniczego projektu. Minimalne zdolności edycyjne zdradzają, że prawdopodobnie chodzi o serial lub film w uniwersum Mass Effect.

Henry Cavill zamieścił na Instagramie nowe zdjęcie, które wywołało falę komentarzy i domysłów. Widzimy na nim aktora, który prawdopodobnie jest w trakcie charakteryzacji do roli Wiedźmina w serialu Netflixa. Nie to jest jednak w tym wszystkim najciekawsze. Uwagę zwraca przede wszystkim opis, który zamieścił aktor. Czytamy w nim (po angielsku):

Tajemny projekt? A może tylko garść papieru z nic nieznaczącymi słowami... Chyba musicie po prostu poczekać i zobaczyć.

Na fotografii rzeczywiście widać kartki papieru. Na pierwszy rzut oka tekst na nich jest niewyraźny i kompletnie nieczytelny. Wystarczy jednak odrobina wprawy w programach graficznych, aby przekonać się, że z rozmazanego tekstu można całkiem sporo wyczytać. Okazuje się, że wśród wyrazów pojawiają się takie słowa, jak: Reaper, Cerberus, Geth czy też Tali'Zorah, które są charakterystyczne dla serii Mass Effect. Krótkie dochodzenie ujawnia też, że jest to prawdopodobnie tekst z angielskiej strony Wikipedii, z informacjami na temat Mass Effect 3.

Czy to oznacza, że Henry Cavill weźmie udział w filmie lub serialu w uniwersum Mass Effect? Jest to całkiem możliwe. Z drugiej strony tekst wzięty bezpośrednio z Wikipedii może budzić pewne wątpliwości i może to być zwykły trolling ze strony brytyjskiego aktora. Czas pokaże, ale z chęcią zobaczyłbym Cavilla w roli Komandora Sheparda.

