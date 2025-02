Wiele osób dziś otrzymało takiego SMS-a. To nowy alert RCB

Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa proszą, aby w miarę możliwości, we wspomnianym okresie, unikać przebywania na zewnątrz oraz wstrzymać się z wietrzeniem mieszkania. Wszystko to, po to, aby nie narażać się niepotrzebnie na obecność pyłu PM10, będącego głównym składnikiem smogu. Pył ten uchodzi za szkodliwy i zawiera, między innymi, substancje toksyczne. Powstaje jako efekt uboczny spalania w piecach i kotłach. Wysokie stężenie PM10 to dowód na to, że powietrze ma złą jakość, a w wyniku długiej ekspozycji możliwe jest pojawienie się problemów zdrowotnych - najczęściej związanych z podrażnieniem dróg oddechowych.