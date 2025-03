Qualcomm nie obawia sie konkurencji ze strony Apple

Snapdragon X85 to najnowszy modem 5G firmy Qualcomm , w którym zastosowano AI nie tylko do poprawy siły sygnału, ale także osiągnięcia bezprecedensowych prędkości pobierania na poziomie 12,5 Gb/s . Tak znacząca różnica w wydajności w porównaniu z autorskim modemem Apple C1 sprawia, że dyrektor generalny Qualcomma, Christiano Amon, nie obawia się poczynań konkurencji. Jak sam podkreśla, firma z San Diego zawsze będzie odgrywała istotną rolę na rynku układów modemowych.

Qualcomm śpi spokojnie, bo dominuje w smartfonach z Androidem

Nie odniósł się on jednak do efektywności energetycznej nowego modemu. Ta może stanowić główny atut C1, zwłaszcza że Apple produkuje swój modem i układ radiowy w litografii 4 i 7 nm od TSMC, co jest jednym z powodów, dla których najnowszy iPhone 16e został zapowiedziany jako oferujący lepszą żywotność baterii niż jakikolwiek inny 6,1-calowy iPhone.