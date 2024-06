Oszustwo na sprzęt medyczny. Sąd skazał prezesa

Sąd skazał Laurę Perryman, CEO Stimwave na 6 lat więzienia. Skazana odpowiedziała za wyprodukowanie i sprzedaż niedziałającego sprzętu medycznego.

Laura Perryman, była szefowa Stimwave, firmy produkującej urządzenia medyczne wyrokiem sądu federalnego, stanu Nowy Jork, została skazana na 6 lat więzienia. Oskarżona odpowiedziała za stworzenie atrapy urządzenia medycznego oraz prowadzanie sprzedaży niedziałającego sprzętu, dyktując cenę 16 tys. dolarów dla lekarzy i 18 tys. dolarów dla ubezpieczycieli medycznych.

Laura Perryman bezdusznie stworzyła atrapę urządzenia medycznego i poleciła lekarzom aby wszczepiali ją pacjentom. [..] Perryman nadużyła zaufania lekarzy, którzy kupili jej urządzenie medyczne, a co ważniejsze, pacjentów, którym wszczepiono ten kawałek plastiku.

Prokurator Damian Williams, w oświadczeniu po ogłoszeniu wyroku

Urządzenia do neurostymulacji Stimwave, które rzekomo miało leczyć przewlekły ból nerwów poprzez sygnał elektrycznych do wskazanych nerwów, w rzeczywistości posiadało plastikowy, niedziałający odbiornik. Urządzenie składało się z trzech kluczowych elementów: nadajnika, odbiornik oraz układ elektrod.

Nadajnik noszony przez pacjenta wysyłał sygnał bezprzewodowy do ciała. Odbiornik i układ elektrod wszczepiano do ciał pacjentów - ich zadaniem było odebranie sygnału i przekształcenie go w prąd stymulujący docelowe nerwy. Firma Stimwave dołączała do urządzenia dwa odbiorniki w różnych rozmiarach, z których mniejszy został zaprojektowany do użycia, gdy większy odbiornik był zbyt duży, aby można go było wszczepić. Drugi, mniejszy odbiornik okazał się być plastikową, niedziałającą atrapą.



