HBM4 już w pierwszych rękach. Rekordowa pojemność i wydajność

Masowa produkcja HBM4 ruszy w 2026 roku

HBM4 trafiło już w ręce pierwszych partnerów. Chociaż nie mówi się o tym otwarcie, to należy zakładać iż mowa o NVIDII , która szykuje się do premiery serii Rubin . Nowe pamięci wykonano w znanym nam już procesie DRAM 1ß i dostajemy tutaj 2048-bitowy interfejs oraz transfery przekraczającą 2,0 TB/s na stos pamięci - to o ponad 60% więcej niż w poprzedniej generacji.

Zdecydowano się na 12-warstwowe ułożenie, co przekłada się na pojemność do 36 GB per kość. Nie zabrakło też szeregu innych usprawnień technologicznych, które skutkują o 20% lepszą sprawnością energetyczną. Oznacza to zarówno niższy pobór mocy, jak i mniejsze temperatury, eliminując największe problemy dużych centrów danych.