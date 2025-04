One UI 7 dotarł do Polski. Samsung się spóźnił tylko o kilka miesięcy

Wcześniej Samsung był znany z tego, że swoje flagowe smartfony aktualizował do najnowszej wersji Androida jeszcze w roku, w którym ów Android został wydany przez firmę Google. Czasem był to nawet październik. Nie tym razem. Koreańczycy najwyraźniej napotkali poważne problemy z nakładką One UI 7, ponieważ przesunęli jej oficjalną premierę na styczeń 2025 roku. Termin ten został częściowo dotrzymany, ponieważ zaprezentowane 22 stycznia w San Jose (USA) smartfony Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra pracowały pod kontrolą najnowszego oprogramowania.

Samsung jednak totalnie rozczarował posiadaczy starszych "Galaktyk" (przede wszystkim kosztujących po kilka tysięcy złotych flagowców), w tym tych z 2024 roku. Gigant kazał im czekać na długo wyczekiwaną aktualizację niemal kolejne 3 miesiące. Update do finalnej wersji One UI w przypadku flagowych smartfonów z ubiegłego roku ruszył oficjalnie dopiero 7 kwietnia 2025 roku, a teraz dotarł również do Polski. Aktualizację otrzymałem zarówno na model Galaxy S24 Ultra, jak i składany Galaxy Z Fold6. Prawdopodobnie pozostałych modeli: Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 FE i Galaxy Z Flip6, również to dotyczy.

Pozostaje mieć nadzieję, że w przypadku aktualizacji do One UI 8 oraz Androida 16, Samsungowi pójdzie lepiej. Ostatnie plotki donoszą, że smartfony Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7, których premiera jest oczekiwana w lipcu (lub najdalej sierpniu) 2025 roku, trafią na rynek od razu z tym oprogramowaniem. Tuż po tym One UI 8 oraz Android 16 powinny trafić w formie aktualizacji na pokład smartfonów z serii Galaxy S25. Czy tak się stanie, dowiemy się za kilka miesięcy.