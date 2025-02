Masz takiego samsunga? Więcej aktualizacji nie dostaniesz

Premiera wydawać by się mogło, że wczoraj, a tu już koniec wsparcia

Masz taki telefon? Spokojnie, będą poprawki bezpieczeństwa

Chociaż to już ostatnia nowa wersja systemu operacyjnego dla opisywanych urządzeń, Samsung nadal będzie przesyłał użytkownikom przynajmniej przez rok poprawki bezpieczeństwa czy drobne modyfikacje interfejsu typu One UI 7.1. Nie ma więc konieczności szybkiej zmiany telefonu .

Kiedy dostanę Androida 15 i One UI 7?

Co ciekawe, jeszcze w czerwcu zadebiutować ma Android 16 i według przecieków Samsung ma ponoć nie opóźniać tak bardzo aktualizacji One UI 8, bazującego na tym systemie, tak jak to zrobił w przypadku One UI 7. Możliwe więc, że część użytkowników samsungów dostanie Androida 16 jeszcze w tym roku, nie będą to jednak z pewnością posiadacze wymienionych wyżej telefonów.