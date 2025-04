Jak może wyglądać iOS 19? Odświeżony interfejs na wideo

Konflikt leakerów

W najnowszym filmie Jon Prosser z FPT odpiera zarzuty Gurmana. Twierdzi wręcz, że krytyka skłoniła go do dokładniejszego zbadania posiadanej wersji testowej iOS 19. To właśnie wtedy miał odkryć dodatkowe, wcześniej nieujawnione szczegóły.