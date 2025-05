OnlyFans zakazany, chociaż nie całkowicie

OnlyFans zakazany?

Co ciekawe, uchwalone w Szwecji prawo nie zakazuje całkowicie korzystania z serwisów typu OnlyFans lub Fansly . Nadal możliwe jest korzystanie i płacenie za materiały wcześniej nagrane, a także transmisje na żywo, o które danych użytkownik nie prosił (nie odbywa się specjalnie dla niego). Odpowiedzialność będzie spoczywać na użytkownikach, którzy kupują materiały, a nie na twórcach.

OnlyFans to platforma powołana do życia w 2016 roku. Początkowo miała służyć infuelncerom jako dodatkowa platforma kontaktu z fanami oraz potencjalne źródło zarobku. Szybko zaczęła być wykorzystywana przede wszystkim do sprzedawania treści erotycznych.