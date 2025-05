Nvidia kończy dostawy Hopperów dla Chin

Koniec epoki Hopper w Chinach — to już się nie opłaca

Seria Hopper, do której należy H20, była odpowiedzią Nvidii na wcześniejsze ograniczenia eksportowe – firma projektowała specjalne, „okrojone” wersje swoich układów, by mieściły się w limitach narzucanych przez amerykańskie władze. H20 był ostatnim chipem tej generacji, który mógł być legalnie sprzedawany w Chinach. Jednak po najnowszych regulacjach, nawet on wymaga specjalnej licencji eksportowej, a Nvidia została zmuszona do opracowania jeszcze bardziej ograniczonej wersji H20, która ma trafić na chiński rynek w najbliższych miesiącach.