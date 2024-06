Ukochane warzywo Polaków. Jedząc je w ten sposób, popełniasz bład

Ziemniaki wydają się nam tak pospolite, że czasem zapominamy jak zdrowe z nich warzywa. Najnowsze dane wskazują, że dramatycznie spadło ich spożycie. Co gorsza, stały się synonimem śmieciowego jedzenia.

To nie ziemniaki się zmieniają, ale jemy je w niewłaściwy sposób

W 1996 roku Stany Zjednoczone osiągnęły szczyt spożycia ziemniaków. Amerykanie zjadali wówczas 29 kilogramów tego warzywa rocznie. To najwięcej od 1970, czyli momentu kiedy zaczęto zbierać tego typu dane. Nawet w Białym Domu Clintonowie uwielbiali ziemniaki w każdej postaci i serwowali je przy każdej możliwej okazji, podczas oficjalnych spotkań.

To był szalony czas. Frytki można było kupować dosłownie na wiadra.

- mówi Chris Voigt, znany promotor ziemniaków z lat 90., obecnie dyrektor Stanowej Komisji Ziemniaków w Waszyngtonie.

Obecnie, Amerykanie jedzą 30% mniej ziemniaków, co jest najniższym wynikiem w historii. Co więcej, w 2019 roku, spożycie mrożonych ziemniaków, po raz pierwszy w historii przerosło popularność świeżych. Większość mrożonych ziemniaków jest oczywiście spożywanych w postaci frytek. W grudniu 2023 roku, wyciekły plotki, o potencjalnym obniżeniu ilości ziemniaka w diecie Amerykanów. Podobne kroki podjęto także w Wielkiej Brytanii. Wówczas głos zabrał nawet sekretarz amerykańskiego Departamentu Rolnictwa Thomas Vilsack, który zapewnił senatorów, że to jedynie plotki i nie ma tego w planach.

Ziemniak stał się jedzeniem śmieciowym

Niezależnie od tego, ziemniak bardzo mocno stracił na popularności i stał się synonimem śmieciowego jedzenia. Jest on bardzo niedoceniany, podczas gdy inne popularne dania takie jak spagetti, czy biały chleb posiadają dużo mniej witamin, błonnika i potasu. Ziemniaki zawierają także dużo więcej protein. Chris Voigt udowodnił zalety ziemniaka, podczas swojego testu - przez 60 dni jadł wyłącznie ziemniaki z odrobiną oleju. Na koniec tej diety Voight schudł o 9,5 kilograma, a jego poziom choresterolu spadł o 41%. Przestał też chrapać.

Myślę, że swoim testem udowodniłem, że ziemniak jest bogaty w wartości odżywcze, niezależnie od tego jak go spożywamy - może być gotowany, smażony, albo pieczony.

- stwierdził Voigt.

Problem z ziemniakami jest jeden

Zmienił się nasz sposób ich spożywania. Amerykanie jedzą 9,5 kilograma mrożonych frytek i dodatkowo niemal 2 kilogramy chipsów ziemniaczanych. Podczas gdy smażenie frytek nie pozbawia ziemniaka wartości odżywczych, to spożywamy wówczas więcej soli i tłuszczu. Problem branży spożywczej to zależność od produktów mrożonych, podczas gdy sprzedaż świeżego ziemniaka ciągle spada.

Źródło zdjęć: Avocado_studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wired.com