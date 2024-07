Zagłada dinozaurów pomogła w ekspansji... winogron

Gdyby dinozaury nie wyginęły wino i rodzynki byłoby bardzo trudne dostępne – takie wnioski można odkryć z najnowszego odkrycia opisanego w czasopiśmie Nature Plants.

Skamieniałe pestki winogron, które posłużyły do ukucia tej tezy, mają od 19 do nawet 60 milionów lat. Znaleziono je w Kolumbii, Panamie i Peru. Są to przy okazji najstarsze ślady tych owoców jakie kiedykolwiek udało się odnaleźć w rejonie Ameryki Południowej. Zdaniem autorów pracy pokazuje to, że po wyginięciu dinozaurów winogrona zaczęły rozprzestrzeniać się na całym świecie.

"Zamknięte" lasy pomogły

Takie odkrycia nie przychodzą łatwo. Rzadko zdarza się, by owoce zachowały się w postaci skamieniałości. Częściej analiza takich przypadków związana jest z pestkami – nasionami, które są bardziej podatne na ten proces. W przypadku winogron najstarsze znalezisko, które odkryto w Indiach, ma pochodzić sprzed 66 milionów lat. To właśnie mniej więcej w tym czasie w Ziemię miała uderzyć ogromna asteroida, która dokonała masowego wymierania dinozaurów. Jak mogło to by być powiązane z winogronami?

Wśród królujących w tamtych czasach stworzeń wiele dinozaurów osiągało ogromne rozmiary. Często też zwierzęta te żywiły się w tym przypadku roślinami, co mogło wpływać na bardziej otwartą strukturę lasu “przecinaną” przez wędrówki tych gigantów. Gdy jednak przodkowie naszej sympatycznej kury w znacznej mierze wyginęli, w wielu miejscach zaczęły się tworzyć bardziej zatłoczone struktury, takie jak podszycie ale też i swego rodzaju baldachim skrywający część roślin pod warstwą gałęzi i liści. To właśnie z tego okresu w dziejach Ziemi pochodzi odnotowany przez naukowców wzrost śladów roślin, tak jak winogrona, które używały pnączy.

Samo nasionko odnalezione przez naukowców w Ameryce Południowej jest dość małe. Początkowo można je było zidentyfikować głownie po szczególnym kształcie i rozmiarze oraz innych cechach charakterystycznych. Jednak dopiero szczegółowa analiza za pomocą tomografii komputerowej pomogła potwierdzić jego tożsamość. Poszukiwania były kontynuowane, dzięki czemu znaleziono w sumie dziewięć “nowych” gatunków winogron pochodzących właśnie z Kolumbii, Panamy i Peru.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Timothy OLeary, fieldmuseum.org

Źródło tekstu: Science Daily