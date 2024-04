Słoneczna sensacja. Cały kraj oszalał od Słońca

Od pączków zaćmieniowych po głęboki obłęd - gorączka przed jutrzejszym całkowitym zaćmieniem Słońca właśnie osiągnęła swoje apogeum. A do USA zjeżdżają ludzie z całego świata.

Już jutro głównie nad terytorium Stanów Zjednoczonych i północnego Meksyku pojawi się całkowite zaćmienie Słońca. Wydarzenie od kilku tygodni jest pompowane przez tamtejsze media i obecnie wiele tytułów żyje w zasadzie już tylko tym. Ale zaćmienie można znaleźć już wszędzie. Od mediów społecznościowych przez memy po chwyty marketingowe i coraz więcej teorii spiskowych – donosi The Guardian.

Mapa emoji i Kanada

Zaćmienie to okazja do wyciągnięcia kilku sprawdzonych tematów. W USA to chociażby naśmiewanie się z północnego sąsiada tak jak Polacy w żartach o Rosjanach.

Większość memów to żarty o ludziach wpatrujących się w słońce i oślepiających z powodu nieużywania odpowiedniej ochrony, a także żarty o miejscach takich jak Kanada, które są prawie całkowicie wyłączone ze ścieżki wydarzenia

- powiedział Zach Sweat, redaktor zarządzający internetowej strony społecznościowej Know Your Meme.

Total Solar Eclipse ‘Emoji Map’ Meme Tells You All You Need To Know https://t.co/vdZuSF1gA7 — Great American Eclipse 🌞🌗🌎 (@AmericanEclipse) April 1, 2024

Michael Zeiler, kartograf zaćmienia i człowiek stojący za GreatAmericanEclipse.com, udostępnił poręczną "Mapę Emoji", która przedstawia ścieżkę całkowitego zaćmienia - gdzie można zobaczyć całkowite zaćmienie - za pomocą serii emotikonów. Uśmiechnięta buźka unosząca się nad miastem oznacza, że będzie ono miało najlepszy widok. Zaspane i wściekłe twarze już nie.

Równo ich zaćmiło

Na zaćmieniu opiera się teraz mocno także amerykańska gastronomia. Zaczynając od “zaćmieniowych pączków”, przez specjalne kanapki z piankami po limitowane edycje produktów na cześć tego wydarzenia.

Używanie mają też twórcy Internetowi, którzy zachęcają do przygotowania do pobrania “energii zaćmieniowej”. Z kolei Astro Bella Luna, astrolożka z TikTok z milionem obserwujących ostrzega (nieco groźnie): "Kwiecień nie jest po to, by się bawić. (...) Zaćmienie Słońca ma miejsce podczas retrogradacji Merkurego (...). Na Ziemi ten krótki okres czasu może powodować problemy z komunikacją, wahania nastroju i ogólne poczucie roztrzęsienia. Dodać do tego zaćmienie Słońca? Chaos!” - alarmuje astrolożka.

Skłonnym do teorii spiskowych kolejne poszlaki dają się same pchać pod nos. W piątek przed zaćmieniem doszło do rzadkiego trzęsienia ziemi o sile 4,8 stopnia, które wstrząsnęło częściami Nowego Jorku, Pensylwanii, New Jersey i Connecticut. Do tego właśnie w kwietniu w USA dojdzie do wielkiego spotkania dwóch rojów cykad, które dzieje się raz na 221 lat. Przypadek? Fani teorii tak nie sądzą.

Na szczęście jutro będzie już po wszystkim. A przynajmniej po tych teoriach i po całym szaleństwie. Następne jeszcze w tym roku na jesieni w Argentynie i Chille.

