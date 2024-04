Słońce zniknie. 8 kwietnia szykuje się niezwykła atrakcja

Już w najbliższy poniedziałek, 8 kwietnia, będzie można oglądać całkowite zaćmienie Słońca. To bardzo zjawiskowe wydarzenie, które warto obejrzeć na własne oczy, choć tym razem dla Polaków nie będzie to łatwe. Gdzie oglądać zaćmienie Słońca?

Tym razem los sprzyja Ameryce Północnej. To właśnie na tym kontynencie będzie można zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca. Pas całkowitego zaćmienia Słońca, umożliwiający zobaczenie zjawiska w najbardziej spektakularnej formie, rozciąga się od Meksyku, przez Teksas, Arkansas, Missouri, Illinois, Indianę, Ohio, a dalej przez pogranicze USA i Kanady.

źródło: http://xjubier.free.fr/

Matka smoków jako dodatek

Tak przynajmniej brzmi teoria, która powstała na podstawie szczegółowych obliczeń ruchów Ziemi i Księżyca wobec Słońca (warto było uważać na matmie i fizyce). Ale w praktyce wszystko w tym wskazanym powyżej pasie będzie w rękach pogody. Tu na razie pojawiły się prognozy długoterminowe, ale w ich przypadku wciąż ciężko o całkowitą pewność.

Samo zaćmienie to jednak nie jedyna atrakcja, która może czekać na uważnych obserwatorów. Na północnej półkuli można było ostatnio oglądać ostatnio kometę 12P/Pons-Brooks o sympatycznej nazwie “Matka smoków”. 8 kwietnia będzie zbyt blisko Słońca, by wypatrzyć ją w jego łunie, o ile akurat nasza gwiazda nie zgaśnie choć na chwilę. A tak się przecież właśnie stanie. Jak podaje fanpage Z głową w gwiazdach “Jest cień szansy, że kometa będzie miała wtedy jasność ok. 3-4 magnitudo, co przy niewielkich umiejętnościach fotograficznych, pozwoliłoby uchwycić ją w momencie fazy maksymalnej zaćmienia Słońca.”

Polska? Jeszcze poczeka

Czy zaćmienie Słońca będzie widoczne w Polsce? Niestety nie tym razem. Podobnie z kolejnym, które ma odbyć się jesienią - wtedy widowisko będzie można oglądać w Argentynie i Chile. Najszybciej zobaczymy je dopiero w marcu przyszłego roku, choć będzie to tylko zaćmienie częściowe.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sommai, Envato Elements oraz http://xjubier.free.fr/

Źródło tekstu: Z głową w chmurach